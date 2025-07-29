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На организаторов «Пельменного съеста» пожаловались из-за баннера у памятника ВОВ

В Тульской области пожаловались на «Пельменный съест» за баннер у памятника ВОВ
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Depositphotos

В Тульской области на организаторов «Пельменного съеста» пожаловались в СК и прокуратуру. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фестиваль проходил 26 июля в деревне Грицово под Тулой. На мероприятии присутствовал глава администрации Новомосковска Руслан Бутов, который потом делился впечатлениями в своем Telegram-канале. Он отметил, что праздник прошел хорошо и жители лепили пельмени в свое удовольствие, однако мероприятие понравилось не всем.

Жителя, который отправил жалобу, возмутил баннер с пельменями, якобы расположенный рядом с памятником павшим в годы Великой Отечественной войны. По его словам, депутаты и местные власти разместили плакат с надписью «Пельменный съест» прямо на ограде памятника, при этом частично закрыв мемориальную доску.

Директор новомосковского клуба Валентина Прехина в интервью объяснила, что фестиваль проходил не на стеле, а рядом с ней, и за ее ограду никто не заходил. Она добавила, что заявитель по фамилии Крамаренко приезжал на место после праздника и якобы разбросал мусор, а потом снимал это на видео.

Ранее в Суздале туристы застряли в очередях на фестивале «День Огурца».

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