В Красноярске пенсионерка лишилась квартиры и 7 млн рублей, поверив мошенникам

Жительница Красноярска поверила звонку от «офицера», продала квартиру и перевела мошенникам все вырученные от сделки деньги. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Аферисты связались с 72-летней пенсионеркой под видом правоохранителей, один из звонивших по видеосвязи, представился офицером полиции. Он убедил женщину в том, что риелтор, который незадолго до звонка помогал ей с продажей квартиры, оформил на себя доверенность и может распоряжаться ее деньгами и имуществом.

Лжесиловик посоветовал потерпевшей немедленно выставить на продажу еще одну свою квартиру, чтобы спасти имущество. В конце июня потерпевшая продала квартиру за 7,3 млн руб. Всю сумму наличными она получила в отделении банка и по указанию «правоохранителя» должна была передать средства для хранения «под арестом» в краевом казначействе.

«На следующий день мошенник сообщил, что направит за средствами «коллегу». В назначенное время у дома пенсионерки появился молодой человек, представившийся сотрудником спецслужб. Женщина вручила ему пакет с 7,1 млн руб. и расписку, после чего мужчина скрылся», — сообщили в прокуратуре.

Пенсионерка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка поверила в попытку снятия денег со счета и лишилась 12,3 млн рублей.