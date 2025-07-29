«Желающих много»: в бойцовском клубе в Якутии будут тренировать жертв домашнего насилия

В бойцовском клубе в Якутии не ожидали резонанса из-за занятий для жертв домашнего насилия

Якутский бойцовский клуб FightLab будет проводить бесплатные занятия для жертв домашнего насилия. В спортивной секции пояснили «Газете.Ru», что после объявления появилось много желающих записаться на такие тренировки. Там подчеркнули, что не ожидали резонанса в сети из-за идеи, но надеются, что инициативу подхватят и бойцы из других регионов.

«Желающих посетить тренировки много после публикации новости. Не ожидали резонанса. Уверен, что [бойцы из других регионов] увидят данную публикацию и проявят инициативу», — сказали там.

В клубе отметили, что открылись всего два месяца назад, но женщины занимались у них и раньше — кикбоксингом, ММА, грэпплингом и бразильским джиу-джитсу.

О том, что в Якутии спортсмены бойцовского клуба будут бесплатно тренировать жертв домашнего насилия, сообщил 28 июля Telegram-канал «Осторожно, новости». В публикации уточняется, что клуб FightLab совместно с фондом помощи пострадавшим от домашнего насилия решил помочь им научиться самозащите, вернуть силу и спокойствие.

«Это не просто спорт. Это возможность взять свою жизнь под контроль, стать сильнее и научиться защищать себя», — заявил основатель основатель клуба Федор Огоюкин.

Ранее женщина с ребенком несколько дней выживала на улице из-за выгнавшего их из дома мужа.