В Дагестане мачеху обвинили в избиении троих детей

В Махачкале прокуратура проверит информацию о местной жительнице, которую соседи обвиняют в истязании троих малолетних детей мужа. Об этом сообщает пресс- служба ведомства.

О произошедшем в социальных сетях рассказала жительница Махачкалы, она обвинила местную жительницу в издевательствах над детьми. Женщина якобы избивала двухлетнюю девочку и ее старшего брата и сестру.

По данным Telegram-канала «ЧП Кавказ», отец детей в то время находился в командировке. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Дагестана, двухлетняя девочка находится под наблюдением врачей, подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого в Омске отец полтора года истязал дочь-школьницу , 41-летний житель Омска в течение полутора лет избивал 15-летнюю дочь. Пьяный отец бил девочку шнуром, щипал и хватал за шею. О происходящем в семье в полицию сообщила бабушка девочки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об истязании. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Омске отца осудили за истязание дочери.