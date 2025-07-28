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В Москве поставили новый спортивный рекорд России

В массовой тренировке DDX Fitness FEST 2025 приняли участие более 300 человек
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Пресс-служба DDX Fitness

В рамках фестиваля фитнеса, активного лайфстайла и здорового образа жизни DDX Fitness FEST 2025 в музее-заповеднике «Коломенское» прошла самая массовая функциональная тренировка России DDX Core, в которой приняли участие 333 человека. Cобытие вошло в Книгу рекордов России, сообщили организаторы мероприятия.

В рамках события участники также поставили рекорд по самому массовому гвоздестоянию — в нем приняли участие 204 человека, отметили организаторы. Достижение зарегистрировал Brics record — независимый и постоянно действующий международный регистратор рекордов и выдающихся достижений стран БРИКС и БРИКС+.

В течение двух дней на площадке фестиваля состоялись свыше 150 групповых тренировок, духовные практики, выступление оркестра русских народных инструментов, прыжки на батутах, ремесленные мастер-классы, а также лекции о моде, нутрициологии, тренировках, ЗОЖ, бизнесе и самокатах. Отдельная программа была предусмотрена для юных гостей.

«С каждым годом мы стараемся сделать фестиваль еще более зрелищным, интересным и масштабным», — отметил исполнительный продюсер DDX Fitness FEST Алексей Куничкин.

Фестиваль посетили инфлюенсеры, звезды спорта и известные артисты. В частности, разминку с участниками фестиваля провела чемпионка мира по фигурному катанию Лиза Туктамышева.

Также был организован паблик-ток с олимпийским экипажем сборной России по бобслею и первым в истории брейкинга чемпионом Юношеских Олимпийских игр Сергеем Чернышевым. Звездными гостями события стали хедлайнеры вечерних концертов фестиваля JONY и Полина Гагарина, добавили организаторы.

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