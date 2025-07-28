В Забайкалье подросток залез на цистерну и получил удар током

В Забайкалье подросток выжил после удара током на железной дороге

В Забайкальском крае устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на железной дороге, мальчик получил удар током, забравшись на цистерну поезда. Об этом сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Инцидент произошел на станции Новая Забайкальской железной дороги. По данным транспортной прокуратуры 12-летний школьник забрался на крышу вагона-цистерны и получил удар током.

Пострадавший выжил, он госпитализирован, подробности о состоянии мальчика неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого в Москве зацепер получил удар током. Школьник приехал в гости к бабушке в Царицыно. Он отпросился погулять и встретился со своими знакомыми. Подростки решили прокатиться на крыше электрички, забрались на крышу поезда на станции Царицыно, и когда электричка тронулась, 13-летний мальчик пошел по крыше. В какой-то момент он потерял равновесие и схватился за пантограф, его сильно ударило током, пострадавший потерял сознание. Друзья помогли ему спуститься с вагона на следующей станции, однако он не стал вызвать скорую, осознавая, что его могут наказать за опасную выходку, поэтому решил не рассказывать о случившемся никому из взрослых.

Ранее в Якутске мальчика ударило током от висящего провода, ребенок не выжил.