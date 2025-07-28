Российские преподаватели смогут получить гранты на свои проекты

«Альфа-Банк» объявил о старте грантового конкурса для преподавателей 300 вузов-партнеров финансовой организации. Инициатива реализуется в рамках программы «Альфа-Будущее», сообщила пресс-служба банка.

В «Альфа-Банке» уточнили, что заявки на конкурс принимаются до середины августа. Победитель будет определен вузами в ходе внутреннего кастинга.

«Альфа-Будущее — это платформа для развития студентов и университетов по всей стране. И сейчас мы вручаем 370 грантов тем, кто внедряет новые идеи и трансформирует образование», — отметил HR-директор «Альфа-Банка» Марат Исмагулов.

Размер грантов составляет 250 тыс. рублей. Средства педагог сможет использовать для реализации любой своей инициативы.

Также победители будут приглашены к участию в профильных мероприятиях сообществе преподавателей и проектах платформы «Альфа-Будущее», добавили в финансовой организации.