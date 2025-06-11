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Целитель рассказал, что лечит больных укусами ядовитых змей

OC: филиппинский целитель лечит людей укусами ядовитых змей
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Pixabay

Филиппинский целитель рассказал, что лечит больных укусами змей, пишет Oddity Central.

На Филиппинах, в провинции Кагаян на севере острова Лусон, местный житель по имени Эрвин Пеллехоро прославился необычным методом лечения. Он утверждает, что может исцелять различные заболевания, включая диабет, артрит и даже рак, с помощью контролируемых укусов ядовитой змеи.

Пеллехоро держит дома около 40 ядовитых змей и уже много лет практикует этот метод. По его словам, он получил знания от своего деда, который также был известен как «змеиный целитель». Мужчина утверждает, что правильная доза змеиного яда может стимулировать иммунную систему и способствовать выздоровлению.

Пациенты приезжают к нему со всей страны, несмотря на то, что его методики не имеют официального медицинского подтверждения. Перед укусом Эрвин тщательно оценивает состояние пациента и решает, сколько времени змея должна продержаться на коже – от нескольких секунд до минуты. После процедуры люди обычно испытывают боль, отек и иногда повышение температуры, но, по их словам, чувствуют облегчение в течение следующих дней.

Некоторые пациенты рассказывают, что обращаются к мужчине после того, как традиционная медицина не дает результатов. Один из них, страдавший от хронического воспаления суставов, заявил, что после нескольких сеансов смог снова нормально двигаться.

Вместе с тем, врачи предупреждают, что такой подход может быть чрезвычайно опасным. Эксперты советуют доверять только проверенным медицинским методам и не рисковать здоровьем ради альтернативных практик.

Ранее в Таиланде женщина руками поймала напавшую на нее кобру и приехала с ней в больницу.

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