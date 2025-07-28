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Аудиокниги назвали драйвером популяризации чтения среди россиян

Более 5 млн подписчиков «Яндекс Плюс» ежемесячно читают и прослушивают книги
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Global Look Press

5,2 млн подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц читают и слушают книги. Об этом сообщил входящий в подписку сервис «Яндекс Книги» на основании собственной статистики.

В «Яндекс Книгах» уточнили, что при анализе учитывались как приложение, так и веб-версия, прослушивание аудиокниг в «Яндекс Музыке» и с помощью умной колонки «Алиса». При этом в расчет брались только те, кто прочитал свыше 1800 знаков текста либо слушал аудиокнигу минимум две минуты.

По данным опросов сервиса, значительная часть его текущей аудитории ранее не читала и не слушала книги регулярно. В целом, читают и прослушивают литературу 83% пользователей «Яндекс Книг».

В связи с этим сервис синхронизировал форматы: книгу можно сначала слушать, а затем переключиться на чтение без потери прогресса и наоборот. Для стимулирования дочитываемости ИИ-помощник напоминает содержание предыдущих глав.

«Аудиокниги не конкурируют с печатными и действительно являются первой точкой входа в чтение для многих пользователей. Пример Яндекса подтверждает, что этот формат развивает индустрию и помогает сделать книги частью повседневной жизни», — отметил генеральный продюсер издательства «Вимбо» Михаил Литваков.

Он добавил, что россияне нередко комбинируют форматы: слушают аудиокнигу в машине, читают электронную версию в метро, в конце дня переключаются на бумажное издание. «Это создает феномен «книги на весь день» и усиливает интерес к чтению», — подчеркнул Литваков.

В свою очередь, в «Яндексе» добавили, что совмещают все три формата, что стимулирует рост доходов издателей и книжного рынка в России.

Также «Яндекс Книги» при помощи ИИ создали озвучку изданий, которые ранее не выпускались в аудиоформате. Сейчас, как рассказали в компании, такая озвучка есть у более чем половины каталога, насчитывающего на данный момент более 250 тыс. наименований.

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