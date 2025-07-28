В Уфе спасли кошку, которая три дня просидела на дереве

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы спасли кошку, которая трое суток просидела на дереве, животное спустили на землю с помощью лестницы. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

К спасателям обратилась жительница Черниковки, которая заметила кошку на дереве. Как выяснилось, животное просидело на высоте более семи метров трое суток.

Специалисты, прибывшие на вызов, с помощью приставной лестницы спустили животное на землю и передали взволнованным хозяевам.

До этого в Подмосковье спасли кошку, которая просунула лапу в радиатор и застряла в нем. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб с помощью специальных инструментов расширили расстояние между пластинами и освободили кошку. Отмечается, что животное вело себя спокойно во время спасательной операции. После освобождения питомца направили на осмотр к ветеринару.

Ранее в ЕАО спасли кошку, выпавшую из окна и зацепившуюся когтями за кондиционер.