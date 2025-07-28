Во Франции рассказали, как продвигается дело против Павла Дурова

В прокуратуре Парижа заявили, что новой информации по делу Дурова нет

Новой информации в деле основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Парижа.

«Следствие продолжается, никакой новой информации, которую можно было бы сообщить, на данном этапе нет», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в суде Парижа повторно допрашивают задержанного в прошлом году Павла Дурова.

Дурова задержали во Франции вечером 24 августа 2024 года, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Дурова обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему запрещено покидать территорию республики без разрешения суда.

В декабре сообщалось, что Дуров был впервые допрошен по существу в парижском суде. Бизнесмена спрашивали о возможной связи Telegram с преступной деятельностью.

Ранее СМИ писали, что Дуров дал в суде обещание.