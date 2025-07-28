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На конференции WAIC впервые прошла сессия под эгидой AI Journey

Андрей Белевцев: научное сотрудничество – путь к созданию открытых решений в ИИ
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Пресс-служба Сбера

Научное сотрудничество – это прямой путь к созданию этичных и открытых решений в области ИИ, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев на сессии под эгидой AI Journey, которая впервые прошла на конференции по ИИ World Artificial Intelligence Conference (WAIC) в Шанхае.

«Сегодняшнее мероприятие посвящено развитию научного партнерства: мы собрали ведущих российских ученых, которые встретились с китайскими коллегами для обмена знаниями и лучшими практиками в сфере генеративного искусственного интеллекта», — сказал он.

Также на сессии выступили директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко, генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец и профессор, директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ Алексей Наумов.

Кроме того, на сессии выступили ведущие китайские эксперты, среди которых лидер ключевой национальной программы R&D для AI нового поколения Министерства науки и технологий Китая, директор исследовательского Центра инноваций AI Университета Цинхуа Шюу Лян, профессор Департамента вычислительных наук Шанхайского университета Цзяотун, основатель и главный ученый в AI Speech Ю Кай, главный ученый ключевой национальной программы R&D, директор Департамента лечения онкологических заболеваний традиционной китайской медицины (ТКМ) Пекинского университета китайской медицины Ху Кайвэнь и другие.

Также на WAIC состоялась международная научная форсайт-сессия AI Horizons с участием российских и китайских AI-экспертов.

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