На конференции WAIC впервые прошла сессия под эгидой AI Journey

Научное сотрудничество – это прямой путь к созданию этичных и открытых решений в области ИИ, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев на сессии под эгидой AI Journey, которая впервые прошла на конференции по ИИ World Artificial Intelligence Conference (WAIC) в Шанхае.

«Сегодняшнее мероприятие посвящено развитию научного партнерства: мы собрали ведущих российских ученых, которые встретились с китайскими коллегами для обмена знаниями и лучшими практиками в сфере генеративного искусственного интеллекта», — сказал он.

Также на сессии выступили директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко, генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец и профессор, директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ Алексей Наумов.

Кроме того, на сессии выступили ведущие китайские эксперты, среди которых лидер ключевой национальной программы R&D для AI нового поколения Министерства науки и технологий Китая, директор исследовательского Центра инноваций AI Университета Цинхуа Шюу Лян, профессор Департамента вычислительных наук Шанхайского университета Цзяотун, основатель и главный ученый в AI Speech Ю Кай, главный ученый ключевой национальной программы R&D, директор Департамента лечения онкологических заболеваний традиционной китайской медицины (ТКМ) Пекинского университета китайской медицины Ху Кайвэнь и другие.

Также на WAIC состоялась международная научная форсайт-сессия AI Horizons с участием российских и китайских AI-экспертов.