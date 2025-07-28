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В Ярославской области мужчина устроил стрельбу на заправке, где работает его экс-супруга

В Ярославской области мужчину задержали за стрельбу на автозаправке
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Depositphotos

В Ярославской области мужчина стал фигурантом двух уголовных дел после разборок на рабочем месте бывшей жены. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на территории заправочной станции. По данным полиции, мужчина 1987-го года рождения пришел в торговый зал, где обратился к бывшей жене, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Во время ссоры посетитель открыл стрельбу из ружья.

«Противоправные действия гражданина были пресечены прибывшим нарядом ФГКУ УВО ВНГ России по Ярославской области», – сообщается в публикации.

Выяснилось, при мужчине было ружье «ИЖ-5», но его конструкцию изменили: укоротили ствол и отпилили приклад.

В отношении задержанного возбудили два уголовных дела по нескольким статьям, в том числе и по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге мигранты и пытавшийся примирить их мужчина устроили конфликт со стрельбой.

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