В Екатеринбурге кондуктор-мигрант оскорбил и избил пассажирку

Кондуктор напал на екатеринбурженку в автобусе и избил ее на глазах у свидетелей

В Екатеринбурге кондуктор напал на женщину в автобусе и избил ее на глазах у других пассажиров. Видео потасовки опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел 26 июля в автобусе 83 маршрута, на котором, по словам местных, кондукторами и водителями работают только «очень агрессивные» мигранты, ежедневно вступающие в конфликты. В минувшую субботу мужчина-кондуктор, которому не понравилась фраза пассажирки, применил к ней силу. Очевидцы попытались оттащить нападавшего, но не смогли сделать это.

«Когда я зашла в автобус, драка уже была. Кондуктор бил женщину. Жестоко, сильно, со всей дури. Никто не помогал. Сначала я подумала, что они муж и жена, спросила у других пассажиров, оказалось, что нет. А началось с того, что он оскорбил эту женщину и ее маму. Она ответила, и дальше понеслось. Пострадавшая ему сказала, что напишет заявление в полицию», — объяснила причины конфликта свидетельница ЧП.

Известно, что герой видео уже давно проявляет агрессию к пассажирам. Он угрожает им и может даже забрать телефон, якобы для того, чтобы убедиться в оплате. После избиения женщины ситуацию взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Виновному может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре кондуктор спасал женщин от жары, и это попало на видео.