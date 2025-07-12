В Краснодаре кондуктор спасал женщин от жары, и это попало на видео

В Краснодаре кондуктор обмахивал женщин веером, чтобы спасти от жары

В Краснодаре кондуктор трамвая обмахивал пассажиров веером, чтобы спасти от жары. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В салоне трамвая гораздо больше 40 градусов, кондуктор подходил ко всем пассажирам и обмахивал веером каждого. Огромная благодарность этому замечательному кондуктору маршрута 22 рейса 9», — рассказали пассажиры.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как кондуктор обмахивает веером сидящих в общественном транспорте женщин.

До этого сообщалось, что в Якутии женщина за рулем Mazda врезалась в табун лошадей на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина въезжает в табун лошадей на проезжей части. От удара животные разлетаются в разные стороны.

Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости», ссылаясь на местные СМИ, утверждает, что за рулем была жена рэпера Джиды (Гоши Васильева).

Ранее петербурженка на иномарке влетела в детский сад.