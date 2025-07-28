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В Роскачестве рассказали об опасности ковриков для обуви

Роскачество: коврики для обуви могут представлять опасность для здоровья
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Shutterstock/Mariia Korneeva

Резиновые коврики для обуви могут представлять опасность для здоровья, потому что в них скапливается большое количество вредных для организма веществ. Об этом Life рассказали в пресс-службе Роскачества.

Специалисты призвали следить за их состоянием и регулярно чистить, потому что там скапливается патогенная микрофлора.

«Резиновая поверхность и пористая структура многих ковриков, особенно при постоянном контакте с влажной уличной обувью, создают благоприятную среду для размножения бактерий (включая условно-патогенные, такие как кишечная палочка E. Coli, стафилококки), плесневых грибков и дрожжей, споры которых могут попадать в воздух, а также возбудителей микозов (грибковых заболеваний кожи и ногтей)», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, коврики из резины плохого качества могут выделять резкий запах и летучие органические соединения. Со временем это грозит появлением дискомфорта у людей с чувствительным дыханием или аллергиков. Эксперты советуют покупать только качественные товары и мыть их с использованием моющего средства в горячей воде хотя бы раз в неделю.

До этого эксперты сообщили, что коврики в ванной могут представлять опасность для здоровья, потому что они впитывают влагу и пыль и могут быть рассадником плесени и бактерий. Если не стирать коврик хотя бы раз в неделю, он может стать одним из самых грязных объектов в доме.

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