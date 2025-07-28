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В «Артеке» начались финалы «Большой перемены» для школьников 5—7-х классов

Более 700 учеников примут участие в финальном этапе «Большой перемены»
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Макс Ветров/РИА Новости

В международном детском центре «Артек» стартовал финальный этап всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5—7-х классов и старшеклассников-участников международного трека, сообщает пресс-служба конкурса.

Всего в заключительном этапе примут участие 700 учеников из 67 регионов России и более 200 школьников из 30 стран мира.

Как отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов, проект «Большая перемена» собирает талантливых школьников из России и других стран мира.

«Впереди у ребят образовательная программа и насыщенные событиями конкурсные дни. Уверен, каждый не только достойно представит свои достижения, но и сможет найти друзей и единомышленников со всего мира», — сказал он.

Большинство финалистов конкурса представляют Краснодарский край, Свердловскую и Белгородскую области, а также Москву и Санкт-Петербург.

«Здесь, в «Артеке», вы создадите проекты на тему «От мечты к свершениям». Мы гордимся вами – талантливыми, ответственными и целеустремленными. Вы умеете мечтать и достигать цели», — обратился к финалистам директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

На финале для участников пройдет насыщенная образовательная программа, включая деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги. Победителями конкурса «Большая перемена» станут 300 школьников 5-7 классов. Победители получат «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.

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