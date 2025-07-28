Компании «Афиша» исполнилось 25 лет

Компания «Афиша» совместно с белорусским брендом ZNWR представила капсульную коллекцию в честь своего 25-летия, сообщает пресс-служба компании.

«Для нас это не просто мерч, а еще один способ выразить характер «Афиши» — в форме, ткани, фактуре, тоне», — отметил директор «Афиши» Евгений Сидоров.

Коллекция одежды выполнена в черном цвете с буквой «А» на груди и логотипом на спине.

По словам основателя бренда ZNWR Максима Ганисевского, компания «Афиша» прочно заняла позиции мастхэв в сфере культурного досуга.

«Синергия двух брендов, на наш взгляд, удалась: «Афиша» помогает удобно спланировать досуг, а для ее сотрудников ZNWR пошил, пожалуй, лучший удобный мерч», — сказал он.