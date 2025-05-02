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Врач объяснил, почему хорошие солнцезащитные очки не могут быть дешевыми

Врач Казанцев: хорошие солнцезащитные очки редко могут стоить дешево
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Depositphotos

Солнцезащитные очки с маркировкой UV 400, гарантирующие максимальную защиту от ультрафиолетового излучения, редко встречаются в бюджетном сегменте. Безусловно, существуют исключения, когда можно найти приемлемый вариант по сниженной цене, но в большинстве случаев, приобретая очки, стоит быть готовым к определенным затратам, рассказал «Газете.Ru» Антон Казанцев — врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA.

«Самое важное при выборе солнцезащитных очков — это наличие маркировки UV 400 или указание 100% защиты от ультрафиолетовых лучей. Именно эта характеристика гарантирует фильтрацию всех вредных UVA и UVB лучей длиной волны до 400 нм, что критично для здоровья глаз. Однако в бюджетном сегменте очки с реальной UV 400-защитой встречаются нечасто, поскольку производство качественных линз требует современных технологий, сертификации и дополнительных затрат, которые отражаются на цене конечного продукта», — объяснил он.

Дешевые очки могут обладать базовой защитой, но зачастую уровень фильтрации ультрафиолета у них ниже, чем у брендовых моделей. Более того, отсутствие надежной защиты особенно опасно: затемненные линзы без UV-фильтрации расширяют зрачок, увеличивая поток вредного излучения на сетчатку и тем самым повышая риск катаракты, фотокератита и других серьезных заболеваний глаз. Поэтому низкая цена — не всегда повод для радости: иногда дешевый аксессуар может нанести больше вреда, чем его отсутствие.

«Как убедиться в качестве и безопасности очков? Во-первых, покупайте их в проверенных оптических салонах, сетевых клиниках или у официальных дилеров, которые сотрудничают с надежными поставщиками и предоставляют сертификаты соответствия. Сертификат должен содержать сведения о производителе, модели и уровне защиты от ультрафиолета. Если продавец отказывается предоставить документы или вызывает сомнения, лучше отказаться от покупки», — отметил врач.

Важно понимать, что визуально определить степень защиты от ультрафиолетового излучения невозможно — для этого требуется специальное оборудование, например, спектрометр или фотометр, которые есть только в крупных оптиках. Этот прибор излучает определенный спектр излучения и измеряет количество ультрафиолета, которое проходит через линзу. На основе полученных данных можно точно определить, насколько эффективно линза блокирует вредное излучение. Спектрометр также позволяет измерить степень защиты от видимой части солнечного излучения, что важно для комфортного ношения очков в яркую солнечную погоду. Если вы уже приобрели очки и сомневаетесь в их качестве, обратитесь в оптический салон: тестирование на фотометре занимает пару минут и стоит недорого.

«Обращайте внимание и на материал линз: поликарбонатные и стеклянные линзы обеспечивают хорошую защиту и долговечность, в то время как дешевые пластиковые варианты быстрее царапаются и могут искажать изображение. Цвет линз не влияет на степень защиты, но влияет на комфорт: серые сохраняют естественную цветопередачу, коричневые и зеленые повышают контрастность, что важно для водителей и спортсменов. Отдельно стоит упомянуть поляризационные очки: они уменьшают блики, но не всегда гарантируют защиту от ультрафиолета — наличие поляризации не заменяет маркировку UV 400», — рассказал эксперт.

Солнцезащитные очки могут стоить дешево, но при этом должны обязательно иметь подтвержденную 100% защиту от ультрафиолета. Не стоит экономить на здоровье глаз: выбирайте продукцию с маркировкой UV 400, требуйте сертификаты и покупайте только у проверенных продавцов. Если цена кажется подозрительно низкой, а информации о защите нет — лучше поискать другой вариант, резюмировал он.

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