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Петербург назвали центром будущего судостроения России

Беглов: СПбГМТУ создает кадровый резерв для отечественного флота и судостроения
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Алексей Даничев/РИА Новости

В День Военно-морского флота России президент РФ Владимир Путин посетил Санкт-Петербург, где по видеосвязи принял участие в оперативном учении «Июльский шторм», охватывающем Северный, Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию. Также глава государства посетил Адмиралтейство и учебно-лабораторный и научно-производственный корпуса Санкт‑Петербургского государственного морского технического университета, сообщили в администрации города.

Комментируя учения, Владимир Путин отметил, что Военно-морской флот России играет огромную роль в защите суверенитета и национальных интересов государства, поэтому повышение уровня боевой подготовки и оснащение новейшими видами оружия и техники экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей будут продолжены.

Во время визита в Адмиралтейство глава государства поздравил командование и весь личный состав флота с Днем ВМФ. После президент осмотрел образовательные и научные объекты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ).

В главном корпусе вуза президенту была представлена работа молодежного конструкторского бюро электрического судостроения, где молодые инженеры и студенты старших курсов разрабатывают проекты электросудов. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что сегодня большая часть наземного общественного транспорта города работает на электричестве или экологичном газомоторном топливе, также в городе оборудуются причалы на реках и каналах с соответствующей инфраструктурой.

Губернатор добавил, что осенью 2024 года судно, разработанное молодежным конструкторским бюро СПбГМТУ, успешно прошло испытания в акватории Петербурга. Следующий проект — высокоскоростное пассажирское судно-катамаран, работы над ним уже идут.

Лидер России посетил также новый корпус вуза, в котором ведутся производство и сборка технологических установок прямого лазерного выращивания для крупнейших российских компаний и предприятий, и открытый весной текущего года центр единоборств.

«Петербургский государственный морской технический университет при содействии города создает кадровый резерв для отечественного флота и судостроения. Это единственный российский вуз, который готовит высококвалифицированных специалистов по всему спектру кораблестроительных специальностей. Сейчас в нем обучаются более 6000 студентов», — отметил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам губернатора, также вуз ведет работу в области профориентации старшеклассников. На данный момент в 27 из более чем 100 сформированных в городе инженерных классах учащиеся школ проходят обучение по профилю «Судостроение».

Кроме того, Беглов отметил совместную работу города и университета по созданию инновационного научно-технологического центра «Приморская долина». Он будет интегрирован в проект «Невская дельта», и нацелен на формирование ядра интеллектуальной и деловой активности в регионе.

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