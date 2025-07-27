В Амазонии миссионеры нарушили запрет, распространяя Библию с дронов

Миссионеры евангелистской церкви в Бразилии начали использовать беспилотники для доставки устройств с аудиозаписями библейских текстов на охраняемую территорию проживания изолированных племён Амазонии. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на совместное расследование с изданием O Globo.

Как отметили журналисты, речь идет о попытках нелегальной миссионерской деятельности. Согласно государственной политике Бразилии, любые контакты с изолированными народами должны исходить исключительно от самих племён. Это делается в целях защиты их права на самоопределение, а также ради предотвращения возможного распространения заболеваний, к которым у коренных народов отсутствует иммунитет.

В частности, в долине Жавари, расположенной у границы Бразилии и Перу, вблизи поселений народа корубо, нашли устройства на солнечных батареях, которые воспроизводят аудиоотрывки из Библии на португальском и испанском языках. Некоторые из них содержали проповеди американского баптиста.

По данным расследования, это не первый случай попыток проникновения миссионеров в район долины Жавари. До пандемии коронавируса группа граждан США и Бразилии, связанных с евангелическими церквями, также пыталась установить контакт с племенем корубо, однако тогда им было отказано во въезде в охраняемую зону.

Журналисты сообщают, что в одной из деревень корубо было найдено не менее семи таких устройств, напоминающих мобильные телефоны, способных непрерывно воспроизводить религиозные тексты.

Издание подчеркнуло, что племя корубо, которое только недавно установило первый контакт с внешним миром, традиционно считается опасным и умелым в использовании боевых дубинок, что делает его объектом особого интереса для религиозных миссий.

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