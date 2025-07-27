В Подмосковье улицы залило нечистотами из-за коммунальной аварии

В Королеве Московской области несколько улиц затопило нечистотами из-за коммунальной аварии. По словам местных жителей, в окрестностях стоит невыносимый запах, пишет Telegram-канал Baza.

«Затопленными водой из канализации оказались несколько улиц — от Большой Комитетской, Маяковской, Нестеренко и улицы Тихомирова», — говорится в посте.

Вскоре начались проблемы с водоснабжением. Сначала воду отключили в одном из микрорайонов, а затем и по всему городу, пишет канал. При этом, по словам жителей, питьевую воду в магазинах моментально раскупили, а нормальный подвоз воды по районам не был полноценно организован, сказано в сообщении.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что при проведении строительных работ подрядчик повредил водовод — чугунную трубу, которой уже 70 лет. По словам главы региона, авария ликвидирована и водоснабжение возобновлено.

Однако по данным местных СМИ, на которые ссылается Baza, у части жителей еще остаются проблемы с подачей воды.

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