В последнее воскресенье июля в России ежегодно отмечается День Военно-морского флота РФ. Многие легендарные победы в военной истории страны связаны с отвагой русских моряков, ВМФ России является ее гордостью, заявил политолог и первый заместитель председателя комиссии ОПРФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Он отметил, что на карте страны немало мест, история которых неразрывно связана с Военно-морским флотом. В частности, доблестью русских моряков отмечены Севастополь, Калининград, Владивосток и Санкт-Петербург. «Мы помним подвиги военных моряков, неоднократно защищавших Родину на протяжении всей истории России», — подчеркнул политолог.

Александр Асафов также особо выделил действия морпехов и моряков ВМФ РФ в зоне специальной военной операции. Они, по его мнению, показывают впечатляющий пример доблести и мужества, совершая подвиги для защиты Родины и ее будущего.

«Военно-морской флот России является проявлением не только военного, но и технологического суверенитета страны — тех уникальных научных и технологических решений, которые позволяют флоту развиваться, быть современным и во многом опережающим технологии нашего потенциального противника», — акцентировал Асафов.

Политолог добавил, что и партнеры, и союзники России разделяют ее гордость за достижения ВПК, который неустанно формирует и развивает как подводный, так и надводный флот, а также различные виды вооружений, защищающих рубежи государства.