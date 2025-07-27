Нейросети стали популярным инструментом у студентов для учебы и сдачи экзаменов

Каждый четвертый студент в России использовал нейросети во время экзаменов, при этом подавляющее большинство учащихся считают применение искусственного интеллекта допустимым в учебном процессе. Такие данные привело РИА Новости со ссылкой на исследование компании MWS AI (входит в МТС), занимающейся разработкой ИИ-решений.

Согласно результатам опроса, 79% студентов воспринимают нейросети как обычный инструмент, упрощающий обработку информации, ускоряющий написание текстов и помогающий структурировать сложный материал.

Тем не менее лишь 25% опрошенных признались, что действительно прибегали к помощи ИИ непосредственно во время сдачи экзаменов.

Чаще всего студенты используют нейросети для поиска информации, подготовки к семинарам и экзаменам, а также при выполнении письменных заданий или разборе сложных тем. Наибольшей популярностью среди студентов пользуется ChatGPT, который по частоте использования более чем в два раза обошел ближайшего конкурента — DeepSeek.

Несмотря на широкое распространение ИИ, только 4% участников исследования сообщили, что изучают внутреннюю логику нейросетей и интересуются принципами их обучения. Еще 44% имеют лишь базовые знания в этой сфере.

Управляющий директор MTS AI Дмитрий Марков отметил, что нейросети уже прочно вошли в образовательную среду. По его словам, вместо того чтобы осуждать студентов за использование ИИ, университетам стоит рассматривать это явление как возможность — именно они могут стать пространством для ответственного и осмысленного взаимодействия между человеком и новыми технологиями.

Ранее американские подростки начали заменять друзей нейросетями.