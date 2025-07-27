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В Петербурге пассажиры теплохода случайно искупались во время речной прогулки

«112»: в Петербурге двое пассажиров теплохода оказались за бортом
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В Санкт-Петербурге двое мужчин по неосторожности упали в воду с борта прогулочного теплохода, следовавшего по реке Мойке. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

Инцидент произошел во время экскурсии, однако, как уточняется, обошлось без пострадавших. Очевидцы с другого проходящего судна быстро пришли на помощь — купальщиков вытащили из воды и доставили на берег.

Сами мужчины отделались испугом и вынужденным купанием, но, как отмечается, пропустили значительную часть экскурсионной программы.

До этого в Москве спасли молодого человека, упавшего в Москву-реку. Инцидент произошел в районе Серебряного бора — юноша случайно сорвался с Живописного моста в воду. При каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Благодаря оперативным действиям спасателей, находившихся поблизости на катере, пострадавшего быстро извлекли из воды.

Ранее ребенка унесло течением после падения автомобиля в реку в Дагестане.

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