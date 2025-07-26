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После взрыва в Саратове ищут выживших на верхних этажах дома

В Саратове после взрыва газа начали искать пострадавших на верхних этажах дома
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После взрыва газа в Саратове спасатели обнаружили седьмого человека, который не выжил в результате ЧП. Об этом сообщает на своей странице во «ВКонтакте» областная служба спасения.

Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин рассказал, что мужчину извлекли из-под завалов в подвале дома, где произошел взрыв. Доступ к нему был затруднен.

«На данный момент спасатели областной службы спасения продолжают поиск пострадавших. Сейчас планируется вести работу на верхних этажах здания при помощи альпинистского снаряжения», — добавил глава службы спасения Саратовской области Никита Зрада.

Он отметил, что второй фронт работ связан с разбором осыпавшихся конструкций.

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. По последним данным МЧС, при взрыве несовместимые с жизнью травмы получили семь человек, в том числе один ребенок. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее очевидцы рассказали «Газете.Ru» о взрыве дома в Саратове.

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Взрыв газа в Саратове
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