Названа страна-лидер по числу краж мобильных телефонов в Европе

Великобритания возглавила рейтинг стран, где зафиксировано наибольшее число краж мобильных телефонов в Европе. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на отчет американской компании SquareTrade, которая предлагает услуги по международному страхованию электронных устройств.

При составлении рейтинга использовались данные 12 европейских стран.

По данным SquareTrade, из Британии поступило 39% заявлений о краже мобильного телефона. Число краж телефонов в королевстве резко увеличилось в 2025 году — на 425% по сравнению с 2021 годом. Чаще всего кражи происходят в Лондоне (зарегистрировано 42% таких случаев). Это свидетельствует о том, что 16% всех мобильников в Европе воруют в британской столице. На втором месте оказался город Бирмингем.

Согласно информации полиции Англии и Уэльса, количество краж на улицах выросло на 50% в 2024 году — до 483 тыс. Именно мобильники воровали чаще всего.

В общей сложности в 2024 году в Лондоне были украдены 70 137 мобильных телефонов, что на 40% больше, чем в годом ранее. Настоящее число может быть больше, так как многие потерпевшие в полицию не обращаются. Пик преступлений приходится на летние месяцы и рождественскую пору, говорится в статье.

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