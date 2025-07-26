«Манжерок» назвали одним из самых привлекательных мест для экотуризма

Станислав Кузнецов: все больше россиян проводят отпуска на курорте «Манжерок»

Горный Алтай и курорт «Манжерок» являются одними из самых привлекательных мест в России с точки зрения экотуризма, заявил в интервью «России 1» заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

«Сюда с каждым месяцем прибывает все большее количество россиян, которые проводят здесь свои отпуска и дарят эти замечательные дни своим родным и близким. Именно здесь можно прикоснуться к первозданной природе, которая имеет уникальную энергетику», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что Сбер столкнулся с рядом проблем при обустройстве курорта «Манжерок».

«Одной из самых главных наших задач стала помощь в сохранении природы. Если вы обратили внимание, вся инфраструктура, которую Сбербанк строит здесь, связана с тем, чтобы сохранять природу», — добавил он.

По словам Кузнецова, Сбер фактически спасал озеро Манжерок.

«В этом месте, к сожалению, мы столкнулись с ситуацией, которую охарактеризовали как близкую к экологической катастрофе: озеро было сильно заилено. Озеро Манжерокское – это природное достояние, поэтому мы, конечно же, приняли все необходимые меры для того, чтобы его спасать», — рассказал он.

Также Кузнецов отметил, что команда «Манжерока» разработала программы по поддержке природных ресурсов Горного Алтая.

«В основе этой программы не только спасение озера и забота о водных ресурсах – ребята высаживают большое количество саженцев и фактически восстанавливают лесные угодья. Высажено уже почти 2 млн таких саженцев, в ближайшее время планируется высадить еще чуть больше полумиллиона», — сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что команда «Манжерока» также заботится о водных ресурсах.

«очень важно, чтобы природа была сохранена в первозданном виде. Горный Алтай — это замечательный край России, здесь, наверное, самая мощная энергетика», — заключил он.