У берегов Ирландии нашли послание в бутылке с упоминанием пропавших рыбаков

Ассоциация рыболовов тайваньского города Суао обратилась к властям острова с просьбой проверить подлинность послания в бутылке, обнаруженной у берегов Ирландии, и при необходимости подключить международные организации к поискам пропавших моряков. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Речь может идти о команде рыболовного судна Yong Yu Sing No. 18, которое пропало с радаров в конце 2020 года.

Сообщение нашли на пляже острова Инишир, который находится у западного побережья Ирландии. По информации малайзийской газеты Nanyang Siang Pau, двое мужчин случайно заметили бутылку во время прогулки. Текст внутри был написан преимущественно на индонезийском языке. В нем неизвестные сообщали, что с 20 декабря находятся в бедственном положении, ранены и не знают, где находятся. В послании также была просьба о помощи и подпись: Yong Yu Sing 18.

Генеральный секретарь Ассоциации рыболовов Суао Чэнь Чуньшэн сообщил, что семья капитана судна, носившего фамилию Ли, была проинформирована о находке. Он выразил надежду, что власти Тайваня предпримут усилия по выяснению подлинности послания и, в случае подтверждения, инициируют новые поиски пропавшего экипажа с привлечением зарубежных специалистов.

Рыболовное судно Yong Yu Sing No. 18 официально объявили пропавшим 1 января 2021 года. До этого владелец судна сообщил о потере связи с капитаном 30 декабря 2020 года. Уже 2 января американский поисково-спасательный самолет обнаружил судно дрейфующим примерно в 606 морских милях к северо-востоку от атолла Мидуэй, но на борту никого не было. Спасатели обратили внимание на разбитые окна капитанской каюты, но признаков борьбы или преступления найдено не было.

Судно отбуксировали обратно в порт Суао, где прокуратура пришла к выводу, что причиной исчезновения экипажа, предположительно, стали неблагоприятные погодные условия. Никаких сигналов бедствия с борта не поступало. На момент исчезновения в состав экипажа входили тайваньский капитан и девять граждан Индонезии.

Ранее с румынского фрегата «Король Фердинанд»-221 пропал моряк.