Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба для здоровья

Хлебобулочные изделия, приготовленные из пшеничной обойной или ржаной муки, способны почти полностью покрыть потребность организма в пищевых волокнах и витаминах группы B. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там напомнили, что хлеб служит основным источником углеводов, обеспечивая около половины суточной потребности человека, а также до трети необходимого количества растительных белков.

По данным специалистов, пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, способностью к усвоению, а также содержанием витаминов, минералов и аминокислот. Качество продукции во многом зависит от рецептуры, соблюдения технологий производства и условий хранения.

В ведомстве уточнили, что повышенная влажность, чрезмерная кислотность и пониженная пористость не только ухудшают вкусовые качества хлеба, но также снижают его перевариваемость и усвояемость полезных веществ.

Также отмечается, что хлеб не является благоприятной средой для размножения опасных микроорганизмов, способных вызвать пищевые отравления.

Роспотребнадзор рекомендует приобретать хлебобулочные изделия исключительно в официальных торговых точках, где соблюдаются санитарные условия. Покупателям советуют внимательно изучать маркировку: на упаковке должны быть указаны производитель, дата изготовления, срок годности, состав и условия хранения.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что потребители вправе запросить у продавца сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Также не рекомендуется приобретать хлеб с нарушенной упаковкой или в загрязнённой таре.

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