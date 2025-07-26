Россиян предупредили, почему насморк может быть опасен и когда нужно срочно идти к врачу

Врач Денисов: переход от легкого насморка к осложнениям может занять пару часов

Многие из нас привыкли относиться к заложенному носу как к досадной мелочи: высморкался, закапал капли и пошел по делам. Однако, по словам врача-оториноларинголога, отоневролога объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ, эксперта телеканала «Доктор» Дмитрия Денисова, такой подход может привести к серьезным последствиям. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Среди опасных осложнений насморка — воспаление околоносовых пазух, или синусит. Это может быть гайморит, фронтит, этмоидит и другие формы. Если к насморку добавляются головная боль, тяжесть в области лица, гнойные выделения из носа — это повод срочно обратиться к врачу.

«Переход от легкого насморка к осложнениям может занять всего пару часов», — предупреждает врач.

Многие пациенты переживают из-за цвета выделений. Однако, как поясняет эксперт, прозрачная или мутная слизь — не самый важный показатель для врача.

«В большинстве случаев цвет отделяемого не столь важен. Только появление прожилок крови или сгустков крови требует особого внимания и обращения к специалисту», — говорит Денисов.

Если насморк длится более 10–14 дней, сопровождается ухудшением самочувствия, болью, кровянистыми выделениями или заложенностью, которая не проходит, — не затягивайте с визитом к врачу. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями носа, наличием полипов или анатомическими особенностями.

Первое, что приходит в голову при насморке — закапать сосудосуживающие капли или спрей. Но здесь важно не навредить себе.

«Длительное и бесконтрольное применение сосудосуживающих спреев приводит к медикаментозному риниту — состоянию, когда без капель человек уже не может дышать свободно», — объясняет эксперт.

Правила приема сосудосуживающих средств просты: использовать только спреи, а не капли, — они равномерно распределяют препарат; применять не чаще 2–3 раз в день. Максимальная длительность курса — 5–6 дней (по клиническим рекомендациям — 3 дня, но в жизни иногда чуть дольше); обязательно отказаться от препарата, если эффект не наступает или появляются побочные эффекты.

«Я всегда говорю пациентам: представьте, что вы оказались на необитаемом острове без доступа к каплям. Через несколько дней носовое дыхание восстановится само — если нет других проблем», — сказал врач.

Если вы не можете отказаться от капель, или заложенность не проходит — нужна консультация лор-врача и дополнительное обследование.

Антигистаминные средства (таблетки от аллергии) эффективны только при аллергическом насморке. При обычном вирусном рините их прием не дает эффекта.

«Назначать антигистаминные препараты при обычном насморке без признаков аллергии не стоит — это лишняя нагрузка на организм», — подчеркивает Денисов.

Промывание носа солевыми растворами действительно облегчает симптомы, но не ускоряет выздоровление и не предотвращает осложнения.

«Главный критерий выбора раствора — личный комфорт. Кому-то подходит изотонический раствор, кому-то гипертонический. Форма (спрей, баллон, пакетик) тоже зависит от предпочтений», — советует врач.

Если промывание вызывает неприятные ощущения, рвотный рефлекс или просто не нравится — заставлять себя не стоит. Это не обязательная процедура.

Насморк обычно безопасен, но требует внимания. Не злоупотребляйте каплями и спреями, а если симптомы затягиваются или усиливаются — обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением при появлении крови, длительной заложенности или сильных болях.

«Главное — не доводить до осложнений и не превращать легкую простуду в серьезную проблему», — подытоживает эксперт.

Ранее были названы самые частые ошибки при лечении насморка у детей.