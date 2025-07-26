К 2028 году маркетплейсы могут занять более 85% онлайн-торговли России

Маркетплейсы к 2028 году могут занять свыше 85% всего рынка онлайн-торговли в РФ

Доля крупнейших маркетплейсов на российском онлайн-рынке продолжает расти и может достичь 85% от всего рынка ритейла уже к 2028 году. Такие выводы представлены в исследовании центра «Аналитика. Бизнес. Право», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По мнению экспертов, крупнейшие маркетплейсы смогут контролировать свыше 20% всего розничного рынка страны к 2028 году.

Проблема, на которую указывают традиционные ритейлеры и некоторые онлайн-игроки, заключается в неограниченном субсидировании скидок маркетплейсами. Экономическая модель такой стратегии разворачивается в три этапа.

«Демпинговая фаза: маркетплейс субсидирует значительные скидки, снижая цены ниже рыночного уровня. Для площадки это создает временные убытки, но привлекает большой поток покупателей. Фаза сжатия конкуренции: продавцы и розничные сети, чья маржа меньше размера субсидируемой скидки, не могут конкурировать по цене и вынуждены покидать рынок. Фаза рекуперации: после устранения части конкурентов маркетплейс получает возможность повышать комиссии для продавцов и/или минимальные цены для потребителей, компенсируя ранее понесенные убытки», — объясняется в исследовании.

При прогнозном GMV (общий объем оборота товаров) российских маркетплейсов в 3,5 трлн рублей, размер возможных инвестиций в скидки без предлагаемого ограничения может превышать 350 млрд рублей ежегодно. Это создает непреодолимое конкурентное давление на традиционную розницу, особенно на нишевых игроков и малый бизнес.

Как отмечает директор исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Венера Шайдуллина, согласно отраслевым данным, средняя валовая маржа в розничной торговле составляет 25-30%. Когда маркетплейсы применяют агрессивное субсидирование скидок, они могут сократить эту маржу на 40% выручки для конкурентов, что приводит к невозможности финансировать операционные расходы и маркетинг.

Ритейлеры предлагают ограничить общий объем средств, который маркетплейс может инвестировать в скидки – до 10% от товарооборота площадки за предыдущий год. По расчетам, это может сократить убытки конкурентов с примерно 40% выручки до 10%, что позволит большему числу игроков сохранить жизнеспособность.

Сценарный анализ показывает, что без такого ограничения концентрация рынка продолжит расти, а при введении лимита вероятно сохранение текущего уровня конкуренции.

Исследование подтверждает высокую вероятность дальнейшей монополизации онлайн-канала при сохранении текущей ситуации. Риск роста конечных цен оценивается как средний – он сдерживается наличием офлайн-конкуренции и антимонопольным надзором, но остается реальным сценарием.

«Высока вероятность сокращения числа продавцов и производителей, особенно в нишевой рознице и сегменте малого бизнеса, что непосредственно может повлиять на цены для конечного потребителя. Это опасение подтверждается и ФАС: за 2024-2025 гг зафиксированы обращения продавцов и вынесены предупреждения надзорным органом о навязывании невыгодных условий», — сказано в отчете.

В краткосрочной перспективе потребители выигрывают, так как получают низкую цену товаров за счет субсидирования скидок маркетплейсами. Однако в долгосрочной перспективе сокращение числа конкурентов может привести к повышению цен и снижению ассортимента.

«Для рынка электронной коммерции в целом неограниченное субсидирование скидок создает риск формирования олигополии с последующим ростом комиссий для продавцов и цен для покупателей. Государственное регулирование и введение ограничения на объем субсидий снижает вероятность реализации негативного сценария, но полностью проблему не решает. Для сбалансированного развития рынка необходим постоянный антимонопольный мониторинг и обеспечение ценовой прозрачности, а также законодательные меры, предотвращающие использование демпинга как инструмента вытеснения конкурентов», — сказано в материале.

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