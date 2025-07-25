На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курянка лишилась машины и квартиры, решив заменить пломбу на счетчике

В Курской области женщина лишилась почти 7 млн рублей из-за аферистов-электриков
true
true
true
close
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Жительница Курской области отдала мошенникам почти семь миллионов рублей, продав машину и квартиру. Об этом сообщает Управление МВД по региону.

Во время первого звонка мошенники представились сотрудниками электросетей и убедили женщину в том, что ей нужно поменять пломбу на счетчике.

После того, как пострадавшая продиктовала им код, ей позвонил еще один аферист и рассказал о попытке взлома аккаунта на «Госуслугах». Следуя инструкции злоумышленников, курянка сняла со своего счета 950 тысяч рублей.

После этого ее убедили самостоятельно связаться с людьми, которые в кратчайшие сроки продают машины. Снова выполнив инструкции, деньги от сделки женщина отправила мошенникам. После этого она также продала квартиру, но злоумышленники продолжали ей звонить.

«Пенсионерку уговорили взять в долг у знакомых полмиллиона рублей, чтобы застраховать от покушений свои будущие банковские вклады! Когда аферистам стало понятно, что взять больше нечего они прекратили общение», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенников с путевками в санаторий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами