Курянка лишилась машины и квартиры, решив заменить пломбу на счетчике

Жительница Курской области отдала мошенникам почти семь миллионов рублей, продав машину и квартиру. Об этом сообщает Управление МВД по региону.

Во время первого звонка мошенники представились сотрудниками электросетей и убедили женщину в том, что ей нужно поменять пломбу на счетчике.

После того, как пострадавшая продиктовала им код, ей позвонил еще один аферист и рассказал о попытке взлома аккаунта на «Госуслугах». Следуя инструкции злоумышленников, курянка сняла со своего счета 950 тысяч рублей.

После этого ее убедили самостоятельно связаться с людьми, которые в кратчайшие сроки продают машины. Снова выполнив инструкции, деньги от сделки женщина отправила мошенникам. После этого она также продала квартиру, но злоумышленники продолжали ей звонить.

«Пенсионерку уговорили взять в долг у знакомых полмиллиона рублей, чтобы застраховать от покушений свои будущие банковские вклады! Когда аферистам стало понятно, что взять больше нечего они прекратили общение», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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