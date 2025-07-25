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«Все существуют в любви»: в Москве начались репетиции мюзикла о жизни рэпера Басты

В Москве труппа начала репетиции мюзикла «Любовь без памяти» о жизни Басты
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Пресс-служба Альфа-банка

В Москве труппа готовится к мюзиклу «Любовь без памяти» о жизненном пути рэпера Басты (Василий Вакуленко). Об этом сообщает «Пятый канал».

Встречу труппы провел сам музыкант. Во время сбора все, кто работает над мюзиклом, разбили тарелку, как обычно это делают перед съемками фильмов. Считается, что такой жест приносит удачу проекту.

По словам Басты, большая часть работы готова, но труппе предстоит работа над деталями. Он уверен, что впереди всех причастных к проекту ждет непростой путь.

«Мы, как перфекционисты, этим и занимаемся. У нас все готово, но это только начало для нас», – рассказал артист.

В основе сюжета – любовь между Вакуленко и его женой, однако мюзикл расскажет историю и других аспектов жизни Басты.

Роль самого рэпера исполняет актер Михаил Пятикопов, его «супругой» станет Дарьяна Кара.

«Переполняют эмоции. Потрясающая команда. Очень комфортно все существуют в любви. Очень рада», – рассказала о взаимодействии в труппе актриса.

Пятикопов же уверен: этот проект получится «серьезным, большим и замечательным».

Ранее Баста рассказал о смысле своего мюзикла «Любовь без памяти».

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