Инициативы для регулирования проката электросамокатов передадут в Госдуму

В Москве обсудили предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере транспорта с учетом интересов регионов и муниципалитетов. Диалог состоялся в рамках проекта «Муниципальный диалог», организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) совместно с администрацией президента РФ на площадке Национального центра «Россия».

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, профильные эксперты и руководители муниципальных образований. В ходе сессии они обсудили ключевые вопросы развития транспортной системы и инфраструктуры, включая перспективы дорожного строительства, содержание дорог, развитие речного транспорта и малой авиации, а также кадровые решения и повышение производительности труда в отрасли.

Главной целью мероприятия стала выработка консолидированных предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере транспорта с учётом интересов регионов и муниципалитетов. Участники встречи выявили и проанализировали ключевые проблемы и обменялись успешными муниципальными практиками для разработки эффективных и масштабируемых управленческих решений и предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.

В дискуссии также приняли участие эксперты компании «Яндекс». Они обсудили с представителями регионов в том числе ситуацию с инфраструктурой для средств индивидуальной мобильности.

Представители операторов проката электросамокатов и участники Федеральной проектной команды «Транспорт и дорожная деятельность» обменялись опытом и собрали предложения из субъектов. По итогам планируется подготовить инициативы для операторов проката и обращения в Госдуму.