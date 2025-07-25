На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инициативы для регулирования проката электросамокатов передадут в Госдуму

В НЦ «Россия» обсудили развитие транспортной системы страны
true
true
true
close
ВАРМСУ

В Москве обсудили предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере транспорта с учетом интересов регионов и муниципалитетов. Диалог состоялся в рамках проекта «Муниципальный диалог», организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) совместно с администрацией президента РФ на площадке Национального центра «Россия».

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, профильные эксперты и руководители муниципальных образований. В ходе сессии они обсудили ключевые вопросы развития транспортной системы и инфраструктуры, включая перспективы дорожного строительства, содержание дорог, развитие речного транспорта и малой авиации, а также кадровые решения и повышение производительности труда в отрасли.

Главной целью мероприятия стала выработка консолидированных предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере транспорта с учётом интересов регионов и муниципалитетов. Участники встречи выявили и проанализировали ключевые проблемы и обменялись успешными муниципальными практиками для разработки эффективных и масштабируемых управленческих решений и предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.

В дискуссии также приняли участие эксперты компании «Яндекс». Они обсудили с представителями регионов в том числе ситуацию с инфраструктурой для средств индивидуальной мобильности.

Представители операторов проката электросамокатов и участники Федеральной проектной команды «Транспорт и дорожная деятельность» обменялись опытом и собрали предложения из субъектов. По итогам планируется подготовить инициативы для операторов проката и обращения в Госдуму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами