В Ленобласти младенца не спасли после того, как мать случайно на нем уснула

В Ленобласти мать придавила младенца во время кормления, его не спасли

В Ленобласти младенец пострадал во время кормления, его не спасли. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в перинатальном центре Гатчины. По словам собеседника, 35-летняя женщина поднялась, чтобы покормить ребенка. Во время кормления мать заснула, и, когда проснулась, поняла, что придавила собой ребенка.

«Врачи пытались реанимировать малыша, но безуспешно», – сообщается в публикации.

По данным источника, после инцидента мать находилась в шоковом состоянии. Она сразу же уехала домой.

На данный момент в ситуации набираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что младенец родился в большой семье, где уже есть восемь детей.

До этого в Ингушетии отец ходил по каменистым тропам с младенцем. На кадрах, которые попали в соцсети, мужчина носил ребенка за ногу головой вниз через горную реку, где много камней. По словам детского омбудсмена, организована проверка.

Ранее невменяемая женщина родила ребенка в поезде и смыла его в унитаз.