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Жительница дома в Саратове, где взорвался газ, рассказала о громком хлопке

В Саратове жильцы дома, где взорвался газ, почувствовали сильную вибрацию
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Ирина Фенина/РИА Новости

Жительница дома в Саратове, где произошел взрыв газа, в интервью RT рассказала, что почувствовала вибрацию и услышала громкий хлопок.

«Хлопок слышали, взрыв сильный», — сообщила она.

Женщина в безопасности. Она забрала своего кота и уехала с ним к сыну.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир.

Как сообщили в МЧС России, при взрыве погибло 6 человек, в том числе один ребенок. Семь пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Также в пресс-службе ведомства отметили, что под завалами здания еще могут находиться люди.

После взрыва в Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в оперативных службах уточнили, где находился эпицентр взрыва в доме в Саратове.

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