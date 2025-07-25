Жительница дома в Саратове, где взорвался газ, рассказала о громком хлопке

Жительница дома в Саратове, где произошел взрыв газа, в интервью RT рассказала, что почувствовала вибрацию и услышала громкий хлопок.
«Хлопок слышали, взрыв сильный», — сообщила она.
Женщина в безопасности. Она забрала своего кота и уехала с ним к сыну.
Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир.
Как сообщили в МЧС России, при взрыве погибло 6 человек, в том числе один ребенок. Семь пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Также в пресс-службе ведомства отметили, что под завалами здания еще могут находиться люди.
После взрыва в Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ранее в оперативных службах уточнили, где находился эпицентр взрыва в доме в Саратове.