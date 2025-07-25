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Российский банк начал отбирать студентов-амбассадоров

ВТБ открыл набор на программу «Амбассадоры ВТБ» для студентов вузов
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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Начался отбор на программу амбассадоров бренда работодателя ВТБ для студентов из московских и региональных вузов. Программа стартует в сентябре и продлится 9 месяцев, говорится в сообщении ВТБ.

Команда амбассадоров ВТБ проведет работу в ключевых вузах по всей России с совокупным охватом не менее 30 тыс. студентов. Амбассадоры будут рассказывать на страницах соцсетей вузов о карьерных возможностях для студентов в банке ВТБ и организуют более 300 мероприятий в различных форматах.

Официальное открытие программы для всех отобранных участников состоится 16 сентября в Москве в очном формате. Далее амбассадоры будут проходить обучение по следующим направлениям: создание контента для социальных сетей, публичные выступления, организация мероприятий и выстраивание эффективных коммуникаций.

ВТБ выберет 30 талантливых и инициативных молодых людей, которые по итогам программы получат приоритет при отборе на стажировки и вакансии, а также возможность зачесть учебную практику.

В ВТБ подчеркивают, что амбассадоры будут способствовать дальнейшему укреплению позиций банка как работодателя в своих учебных заведениях.

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