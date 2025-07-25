Американка подала в суд на пилотов ВМС из-за болезни любимой кошки

Жительница Сиэтла Лорен Энн Ломбарди подала федеральный иск против военно-морской пилотажной группы «Голубые ангелы», утверждая, что пролеты истребителей усугубили сердечное заболевание её кошки, которую ветеринары в итоге не спасли, пишет NBC News.

Согласно иску, состояние 14-летней кошки по кличке Лейла резко ухудшилось якобы от громких пролетов истребителей F/A-18 над Сиэтлом в рамках ежегодного авиашоу. Ломбарди утверждает, что, несмотря на сильнодействующие седативные препараты, животное впало в панику и испытывало затрудненное дыхание, которое «достигло клинически опасного уровня».

В документах указано, что Ломбарди ранее направляла в аккаунт «Голубых ангелов» в соцсетях эмоциональное сообщение с критикой полетов и их воздействия на домашних и диких животных. После этого ее аккаунт был заблокирован. Американка расценила это как «акт цензуры» и потребовала судебного запрета на подобные действия в будущем, а также компенсацию расходов на адвокатов.

Ответчиками по иску указаны командир эскадрильи Адам Брайан и лейтенант Бен Бушонг, администратор социальных сетей. По словам адвоката истицы Насима Буштиа, который также является ее супругом, иск касается в первую очередь блокировки в социальных сетях. Он также добавил, что поведение эскадрильи «превратило личную трагедию в конституционную проблему».

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