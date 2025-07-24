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В Калифорнии жители жалуются на свинью, которая разоряет их сады

UPI: в США свинья сбежала от хозяина и разоряет сады людей
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В Калифорнии жители жалуются на свинью, которая разоряет их сады, пишет UPI.

Жители города Стоктон жалуются на домашнюю свинью, которая регулярно сбегает от хозяев и устраивает погромы на частных участках. Как рассказали очевидцы, животное роет ямы и разрушает дворы.

«Свинья управляет улицей», — заявила жительница района Пэтти Луис. По её словам, животное побывало уже во многих дворах.

«У меня нет 6000 долларов на забор», — добавила она.

Как сообщил менеджер городской службы по работе с животными Эшли Клюза, речь идёт о семимесячной свинье по кличке Виггли. Свинью в последний раз видели на свободе 14 июля, после чего поступили жалобы о том, что она копает ямы в соседских дворах.

Спустя два дня после вызова сотрудники не обнаружили Виггли на месте, однако инициировали проверку. Владельцу уже направлено уведомление: содержание сельскохозяйственных животных в пределах города запрещено.

«В Стоктоне разрешены только традиционные домашние животные — кошки, собаки. Свиньи и прочие сельскохозяйственные животные не входят в этот список», — подчеркнула Клюза.

У хозяина есть 14 дней на то, чтобы решить вопрос со свиньей. В противном случае он будет привлечён к ответственности.

Ранее археологи раскрыли грязный секрет одомашнивания свиней человеком.

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