Теория об обязательных 10 тысячах шагов в день опровергнута учеными

Новое масштабное исследование, проведённое учёными из Университета Сиднея, показало, что для значительного улучшения здоровья человеку достаточно проходить в среднем 7000 шагов в день. Это опровергает популярное убеждение о необходимости достигать отметки в 10 тысяч шагов ежедневно, пишет ABC News

Анализ более чем 160 тысяч взрослых людей из 57 различных исследований продемонстрировал, что 7000 шагов связаны с существенным снижением рисков развития целого ряда серьёзных заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2-го типа, деменцию и некоторые виды рака. По мнению исследователей, такая цель гораздо более реалистична и достижима для большинства людей, чем ранее рекомендуемые 10 тысяч шагов.

При этом учёные отмечают, что польза для здоровья начинает снижаться после достижения этой отметки. Например, риск смертности от всех причин практически одинаков у тех, кто ежедневно делает 7000 шагов, и у тех, кто делает 10 тысяч. Однако при некоторых заболеваниях, таких как деменция и диабет, дополнительная активность может приносить немного больше пользы.

Даже 4000 шагов в день дают ощутимую пользу по сравнению с почти полной неподвижностью. По словам одного из авторов исследования, профессора Мелоди Дин, важно не количество шагов как таковое, а сам факт движения. Особенно это касается людей, ведущих малоподвижный образ жизни: для них даже небольшое увеличение физической активности может сыграть важную роль.

Исследование стало первым в своём роде, охватывающим такой широкий спектр последствий для здоровья — от сердечно-сосудистых заболеваний до психического состояния. Профессор Ким Беннелл из Мельбурнского университета подчеркнула, что норма в 10 тысяч шагов в день не имеет твёрдой научной основы и скорее была маркетинговым ориентиром. Она отметила, что более низкие цели проще достичь, а значит, у людей выше шанс соблюдать их на регулярной основе.

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