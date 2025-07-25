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Россиянам дали советы, как выглядеть модно при внезапной смене погоды

Стилист Герман: базовый гардероб можно адаптировать к любой погоде
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Погода в России весьма переменчива, но выглядеть стильно она не помешает. Главное, чтобы гардероб был правильно собран. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила стилист Марина Герман.

«К примеру, если у нас есть хороший брючный костюм, то мы можем спокойно носить его летом, поменяв рубашку на майку или брюки на шорты. То есть должна быть собрана качественная, универсальная база, которую можно менять», — сказала специалист.

По ее словам, в непогоду, например, можно использовать лонгслифы с хлопком, а в качестве второго слоя — легкий хлопковый тренч, который будет хорошо сочетаться с джинсами и кедами, либо сандалиями.

Она также посоветовала в дождливую погоду брать с собой объемную сумку, в которую стоит положить тренч и закрытые лоферы, чтобы переобуться.

Стилист Ольга Ким до этого рассказала, как выбрать модный зонт.

Пестрый аксессуар, по ее словам, может испортить весь остальной образ, поэтому лучше выбирать прозрачный или однотонный вариант. Она посоветовала при выборе зонта ориентироваться на цветовую гамму остального гардероба.

Ранее россиянам рассказали, что поможет быть в тренде осенью.

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