«Никто не обращался к этим нехристям»: Милонов — о сотрудничестве депутатов с эзотериками

Лидер движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин предположил, что законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг не был поддержан правительством, поскольку его члены сами пользуются услугами экстрасенсов. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что общественник «перегнул палку», поскольку никто из высокопоставленных чиновников не может пользоваться услугами «нехристей».

«Добрый товарищ Андрей Кормухин искренне переживает за вопрос, поэтому, может быть, чуть-чуть перегнул палку. Не думаю, что кто-то из наших членов правительства, высокопоставленных людей может всерьез обращаться к услугам этих нехристей. Потому что обращаться к эзотерикам — это стыдно. Это, безусловно, свидетельство крайне невысокого интеллектуального статуса и крайне низкого морального духа», — сказал он.

Милонов сравнил подобные услуги с практикой уринотерапии и назвал эзотериков мошенниками, которые пользуются тяжелой ситуацией людей.

«Я бы сравнил обращение к эзотерикам, наверное, с практикой уринотерапии и прочими лженаучными теориями, поскольку эзотерики — это, безусловно, мошенники, которые пользуются людьми, попавшими в силу сложных причин в тяжелую ситуацию. Или наоборот, пользуются тщеславием некоторых граждан, которые считают, что за деньги могут купить себе счастье. В таком случае эти люди получают ровно то, чего они хотели — наказание за гордыню и попытку духовной симонии», — добавил он.

11 июля издание «Ведомости» сообщило, что правительство РФ не поддержало инициативу о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг и блокировке соответствующих ресурсов.

Депутаты Нина Останина, Алексей Корниенко и Андрей Свинцов предложили запретить рекламу услуг астрологов, ведьм, духовных наставников, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов. Под эзотерическими понимаются услуги, связанные с проведением духовных, ритуальных и обрядовых практик, которые не относятся к деятельности законно действующих в России религиозных организаций.

По мнению правительства, перечисленные в законопроекте лица не входят в сферу правового регулирования закона о рекламе, в который депутаты предложили изменения, а формулировки документа «не соответствуют принципу юридической определенности». В отзыве также отмечается, что законопроект не разделяет мошеннические услуги и деятельность, не нарушающую законы и общественный порядок, что может создать «правовой дисбаланс».

Ранее эксперт оценил возможные последствия запрета рекламы эзотериков в России.