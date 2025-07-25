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Препати «Пикника Афиши х Сбер» пройдет в формате паблик-тока о рэпе

В Санкт-Петербурге пройдет препати «Пикника Афиши х Сбер»
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Konstantin Lenkov/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге 7 августа пройдет паблик-ток «Петербург как рэп-столица» и акустик-концерт, мероприятия состоятся в рамках препати «Пикника Афиши х Сбер». Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Они отметили, что в паблик-токе примут участие артисты Крип-а-Крип и Sky Rae, а также юрист по авторскому праву Вадим Хохлов. Центральной темой разговора станет рэп и его развитие в Северной столице. Модераторами выступят музыкальный журналист Владимир Завьялов и редактор «Афиши Daily» Аля Александрова.

В рамках препати пройдет выступление музыкального продюсера «Пикника Афиши х Сбер» Марины Земка (ZYOMKA). Также на мероприятии состоится турнир по бильярду. Победитель получит два билета на «Пикник Афиши х Сбер».

Фестиваль состоится 9 августа на Елагином острове. Гостей ждут сценический реюнион объединения DOPECLVB, хиты Сироткина, рейв от ATL, лайв Markul и песни «Танцы Минус». Вход на мероприятие будет осуществляться по регистрации.

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