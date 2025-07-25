На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как правильно выбирать сезонные ягоды, чтобы не отравиться

«Пятый канал»: не стоит покупать сезонные ягоды в непроверенных местах
close
Depositphotos

Сезонные ягоды необходимо покупать у проверенных продавцов, способных предоставить гарантию качества товара. Об этом «Пятому каналу» рассказала эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Специалист не рекомендовала покупать ягоды в непроверенных местах, ведь доказать факт отравления в этом случае становится сложнее.

«Человеку нужно обратиться ко врачу, вызвать скорую помощь. Медицинский сотрудник зафиксирует этот факт и запишет со слов потребителя, что с ним случилось. Тут очень важно вспомнить: место, время, название магазина и адрес», — перечисляет Филатова.

Она советует перед покупкой попросить у продавца декларацию соответствия техническим регламентам и карантинный сертификат о пройденном фитосанитарном контроле. Эти документы выдаются на каждую партию товара.

По словам эксперта, в небольших магазинах выше риск обвеса, ведь проверить покупку на контрольных весах получится не везде. Кроме того, перевод по номеру телефона или оплата наличными удобны только для продавца, так как в этом случае покупателю вряд ли удастся впоследствии подтвердить совершенную покупку.

«Мы в Роскачестве категорически не рекомендуем покупать в несанкционированных точках продаж, с рук, особенно, когда вас просят перевести на какой-то частный телефон. Вы ничего не докажете в этой ситуации», — заключила Филатова.

Ранее врачи рассказали о пользе черешни для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами