Россиянам рассказали, как правильно выбирать сезонные ягоды, чтобы не отравиться

Сезонные ягоды необходимо покупать у проверенных продавцов, способных предоставить гарантию качества товара. Об этом «Пятому каналу» рассказала эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Специалист не рекомендовала покупать ягоды в непроверенных местах, ведь доказать факт отравления в этом случае становится сложнее.

«Человеку нужно обратиться ко врачу, вызвать скорую помощь. Медицинский сотрудник зафиксирует этот факт и запишет со слов потребителя, что с ним случилось. Тут очень важно вспомнить: место, время, название магазина и адрес», — перечисляет Филатова.

Она советует перед покупкой попросить у продавца декларацию соответствия техническим регламентам и карантинный сертификат о пройденном фитосанитарном контроле. Эти документы выдаются на каждую партию товара.

По словам эксперта, в небольших магазинах выше риск обвеса, ведь проверить покупку на контрольных весах получится не везде. Кроме того, перевод по номеру телефона или оплата наличными удобны только для продавца, так как в этом случае покупателю вряд ли удастся впоследствии подтвердить совершенную покупку.

«Мы в Роскачестве категорически не рекомендуем покупать в несанкционированных точках продаж, с рук, особенно, когда вас просят перевести на какой-то частный телефон. Вы ничего не докажете в этой ситуации», — заключила Филатова.

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