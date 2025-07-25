Директор Смирнова: «Лето в Москве» предлагает насыщенную программу для детей

Правительство Москвы уделяет особое внимание поддержке детских интересов, заявила агентству городских новостей «Москва» директор Марьинской школы №1566 памяти Героев Сталинградской битвы Татьяна Смирнова.

Она отметила, что столица предлагает детям различные возможности для познания мира.

«Современные интерактивные площадки и классические музеи формируют вкусы ребенка и играют важную роль в социализации. В городе появляется все больше новых и интересных пространств для досуга и обучения», — сказала она.

Также Смирнова напомнила о проекте «Лето в Москве», в рамках которого для детей проводят различные мероприятия.

«Московские парки превращаются в летние концертные площадки и кинотеатры под открытым небом. При поддержке Московского центра воспитательных практик школьники могут бесплатно посещать многие музеи города», — рассказала она.

По словам директора школы №1566, ученики часто посещают различные экскурсии и концерты, знакомясь с историей и культурным наследием России.