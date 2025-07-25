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Мать привязала к себе веревкой умственно отсталого сына и ходит с ним на работу

Китаянка ходит на работу, привязав к себе веревкой умственно отсталого сына
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В Китае мать привязала к себе умственно отсталого сына и ходит с ним на работу, пишет South China Morning Post.

Уборщица из провинции Шэньси оказалась в центре внимания после того, как кадры, на которых она работает с привязанным к запястью сыном с ментальными отклонениями, стали вирусными в соцсетях. Личность женщины не раскрывается, но знакомая семьи по фамилии Ван сообщила, что матери за 50 лет, а сыну — за 30. Из-за невозможности оставить его дома без присмотра, она вынуждена брать его с собой на работу. Веревка, по ее словам, помогает избежать несчастных случаев — сын может выбежать на дорогу или столкнуться с пешеходами.

После резонанса в соцсетях к женщине начали массово приезжать блогеры, чтобы снять с ней видео. Это привело к стрессу у китаянки, и, как сообщили в администрации города, женщина подала заявление о переводе на другую должность.

В администрации добавили, что уборщица никогда не просила пожертвований и остается обычным рядовым сотрудником. Ее семья получает помощь от компании в виде риса, масла и доплат в жаркую погоду — около $3,50 в день.

Ранее в Китае мужчина бросил карьеру, чтобы ухаживать за матерью с деменцией.

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