Мужчина отсудил у компании $2600 за созвоны и тренинги в нерабочее время

SCMP: китаец отсудил у бывшей компании $2600 за видеозвонки в нерабочее время

Мужчина в Пекине выиграл судебный процесс против своей бывшей компании, которая требовала от него проходить онлайн-обучение и участвовать в видеозвонках в нерабочее время, отсудив $2600, пишет South China Morning Post.

Истец, упомянутый в материалах дела под фамилией Ван, работал инженером в пекинской компании с июля 2020 по июнь 2023 года. После увольнения он подал жалобу в арбитражный орган с требованием выплатить ему более $11 тысяч за сверхурочную занятость. Однако арбитраж не удовлетворил его требования, и Ван обратился в суд.

Согласно показаниям Вана, его бывшее руководство регулярно обязывало сотрудников проходить онлайн-тренинги в нерабочее время, а также принимать участие в видеозвонках. При неявке на такие мероприятия, по его словам, работникам предлагалось сделать «добровольное пожертвование» в размере $28.

В подтверждение своих слов Ван представил суду скриншоты и переписку с коллегами. Компания в свою очередь утверждала, что участие в подобных собраниях было необязательным. Однако Пекинский народный суд встал на сторону истца. Суд пришел к выводу, что онлайн-сессии проводились в нерабочее время и носили обязательный характер, что делает их формой скрытой сверхурочной занятости. Вынужденное участие, а также угроза санкций в виде «пожертвований» подтвердили принудительность мероприятий.

В итоге требования мужчины были удовлетворены частично, суд постановил бывшего работодателя выплатить ему $2600 в качестве компенсации.

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