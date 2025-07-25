«Люди важнее прибыли»: в Совфеде призвали штрафовать электросамокатчиков

Законопроект, предусматривающий штрафы для самокатчиков за различные нарушения, до сих пор не был принят из-за давления со стороны кикшеринговых компаний. Об этом «Газете.Ru» заявил сенатор Артем Шейкин, отметив, что за «вседозволенность» водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) расплачиваются обычные граждане.

«Год назад вместе с коллегами-сенаторами внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы за пьяную езду на самокатах, катание вдвоем и превышение скорости. Увы, из-за лоббирования и давления со стороны кикшеринговых компаний (другого разумного объяснения я не нахожу) документ до сих пор не принят. Но беззаконие, как известно, порождает вседозволенность. И в итоге расплачиваются обычные граждане — мы с вами, дети, пожилые, пешеходы, которых ежедневно подрезают и сбивают на узких тротуарах, абсолютно не приспособленных для езды СИМ», — сказал он.

Шейкин добавил, что принятие законопроекта должно стать приоритетом для депутатов. Сенатор призвал бизнес не мешать введению ограничений «спекуляциями».

«Тем временем Санкт-Петербург, Благовещенск и Елабуга, опираясь на свои полномочия, уже ввели серьезные ограничения на движение средств индивидуальной мобильности в своих городах. Они четко расставили приоритеты: безопасность людей — важнее интересов бизнеса. Ранее официально обратился к руководству Москвы с предложением запретить движение самокатов на тротуарах шириной менее трех метров. Это разумный шаг, который может уже сейчас спасти здоровье и жизни. Вчера на пресс-конференции Валентина Матвиенко справедливо отметила необходимость скорейшего принятия этого закона уже в осеннюю сессию. Полностью поддерживаю: это должно стать приоритетом для депутатов. А тем, кто делает бизнес на этом, — вместо заказных статей псевдоэкспертов про «безопасность на узких тротуарах» — стоит не препятствовать спекуляциями принятию закона, пока главы городов по всей России не последовали примеру своих коллег. Люди важнее прибыли. Закон должен быть принят», — подчеркнул он.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о штрафах за нарушения правил использования электросамокатов планируется рассмотреть и принять в ходе осенней парламентской сессии. Она обратила внимание на участившиеся инциденты с электросамокатами и уточнила, что использование транспорта требует законодательного регулирования.

Ранее депутат Колунов заявил, что большинство россиян поддерживает запрет электросамокатов.