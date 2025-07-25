Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолета Ан-24

На месте катастрофы Ан-24 обнаружены бортовые самописцы, их доставят в Москву

На месте катастрофы пассажирского самолета Ан-24 под Тындой обнаружены бортовые самописцы, их доставят для расшифровки в Москву в ближайшее время. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности компании «Ангара» на предмет выполнения Федеральных авиационных правил. По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе.

Расследованием катастрофы занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета с участием специалистов Росавиации.

Авиакатастрофа произошла накануне при заходе самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» на второй круг для посадки в аэропорту города Тында. По предварительным данным, на борту было 48 человек, включая членов экипажа. Следственный комитет РФ подтвердил, что никто не выжил.

Обломки воздушного судна нашли на склоне горы в 16 километрах от Тынды. Предварительно, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка пилотов при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее ООН выразила соболезнования России в связи с крушением самолета Ан-24.